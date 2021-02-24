فضيحة تلقيح النواب.. مسئول صحي كبير في لبنان يكشف تفاصيل جديدة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لإدارة ملف لقاح كورونا في لبنان، الدكتور عبد الرحمن البزري، أن ما حدث في مجلس النواب من تلقيح عدد من الأعضاء دون موافقة اللجنة، غير مقبول وخارج إطار الخطة.

وأضاف البزري في تصريحات لقناة "إل بي سي نيوز" اللبنانية، أن هذه الخطوة أساءت الى خطة التلقيح نفسها وإلى جهود وزارة الصحة.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع للجنة لقاح كورونا اليوم الأربعاء، في تمام الساعة السادسة مساء، لافتًا إلى أنه تم دعوة وزير الصحة حمد حسن لحضور الاجتماع حيث سيكشف عن وجهة نظر الوزارة فيما حدث.

ولفت البزري إلى أنه لم يلحظ في خطة التلقيح ما يُسمى بالأولوية الوظيفية السياسية، مشيرًا إلى أن الخطأ الثاني هو أن يكون هناك مركز استثنائي في مجلس النواب.

وأوضح أنه لم يتلق أي اتصال سياسي للرجوع عن الاستقالة، مستطردًا أنه شعر بحاجة لبعض الهدوء للتقييم اللازم للأمر.

وتلقى عدد من النواب اللبنانيون لقاح كورونا أمس الثلاثاء، وهو ما أثار أزمة ومشكلة بسبب أولوية التلقيح الخاصة بالطاقم الطبي وكبار السن.

وقال موقع "ليبانون ديبايت"، إن عدد النواب اللبنانيون الذين تلقوا لقاح كورونا بلغ 16 نائبًا.

كما تسربت أنباء أيضًا عن تلقي الرئيس اللبناني ميشال عون، وزوجته ناديا، وعدد من فريقه، لقاح كورونا، والتي أكدتها رئاسة الجمهورية في وقت سابق بعد ذلك.