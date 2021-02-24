اكتشاف سلالات أكثر رعبًا لكورونا تجعل المريض في حاجة ملحة للأكسجين

قام فريق من جامعة كاليفورنيا، سان فرانسيسكو، باختبار عينات فيروسية من حالات تفشٍ حديثة لكورونا في كاليفورنيا ووجدوا أنها أصبحت أكثر تفشيًا.

وذكر الفريق البحثي أن العينات التي تم رصدها لم يتم رصدها من قبل في أي عينات من شهر سبتمبر، ولكن بحلول نهاية يناير تم العثور عليها في نصف العينات.



وأشاروا إلى أن هذا المتغير (السلالة)، الذي يسميه الفريق B.1.427 / B.1.429، له نمط طفرات مختلف عن السلالات التي رُصدت لأول مرة في المملكة المتحدة، والتي تسمى B.1.1.7، أو التي رصدت في جنوب أفريقيا، وتسمى B.1.351.



وكشف الباحثون أن طفرة واحدة تسمى L452R، تؤثر على البروتين المحفز للفيروس، وهو الجزء الذي يعلق بالخلايا التي يصيبها الفيروس.

وقال الدكتور تشارلز تشيو، المدير المساعد لمختبر الأحياء الدقيقة السريرية في جامعة كاليفورنيا، الذي قاد إحدى الدراستين لشبكة CNN: "طفرة واحدة محددة، طفرة L452R، في مجال ربط مستقبلات البروتين قد تمكن الفيروس من الالتحام بشكل أكثر كفاءة في الخلايا، وتشير بياناتنا إلى أن هذا هو على الأرجح الطفرة الرئيسية التي تجعل هذا السلالة أكثر عدوى".

وأكد العلماء أنهم وجدوا بعض الأدلة على أن السلالة أكثر خطورة، وتحدث نيابة عنهم تشارلز تشيو: "في هذه الدراسة، لاحظنا زيادة شدة المرض المرتبط بعدوى B.1.427 / B.1.429، بما في ذلك زيادة مخاطر زيادة متطلبات الأكسجين".

وقال تشيو إنه يجب اعتبار السلالة مثيرة للقلق، ويجب أن يكون أولوية للدراسة.

وقام فريق ثان في يونيودس إن ساليود، وهي منظمة غير ربحية مقرها سان فرانسيسكو، باختبار 8846 شخصًا خلال شهر يناير وتسلسل الفيروس من 630 عينة.



ووجدوا أيضًا زيادة سريعة بسبب السلالات، حيث تشير نتائج البحث إلى أن متغير L452R يمثل 53٪ من عينات الاختبار الإيجابية التي تم جمعها بين 10 و27 يناير.

وقالت الدكتورة ديان هافلير، خبيرة الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، والتي تساعد في قيادة الدراسة، في بيان: "إن هذه زيادة كبيرة عن نوفمبر عندما أشار تسلسلنا إلى أن هذه السلالة تشتمل على 16٪ فقط من الاختبارات الإيجابية".

وشدد الباحثون على أن البحثين في مرحلتهما الأولى ، ولم يتم نشرهما أو مراجعتهما من قبل زملاء آخرين، ويحتاجان إلى مزيد من العمل، لكن نتائجهما ذات درجة تأكد كبيرة.