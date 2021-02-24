الإمارات تكشف حقيقة وجود طائرات بمحركات بي دبليو 400 في مطاراتها

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، اليوم الأربعاء، حقيقة وجود طائرات بمحركات بي دبليو 400 في مطارات البلاد.



ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية، قالت الهيئة إنها تعمل بصورة وثيقة مع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية لمراقبة الوضع الحالي الخاص بإدخال أية تحديثات على طائرة بوينج 777 المجهزة بمحرك بي دبليو 400 "PW4000".

وأضافت الهيئة - في بيان صدر عنها اليوم، الأربعاء - أن الشركات الإماراتية لا تشغل حاليًّا أية طائرة مسجلة تعمل بمحركات بي دبليو 400، كما لا توجد أية طائرة أجنبية بهذا المحرك تعمل في مطارات الإمارات ومجالها الجوي.

ولفتت إلى أن الإجراءات المُتخذة من طرف دولة التصميم والدول التي تشغل هذه الطائرات كافية ولا توجد حاجة لاتخاذ أية إجراءات إضافية في الإمارات في هذه المرحلة.

وأكدت أنها تقوم بمراقبة الوضع باستمرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.