العاهل البحريني يوجه تهنئة لـ أمير الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

بعث العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني للبلاد.
ووفقًا لصحيفة "الأيام" البحرينية، أعرب الملك حمد في البرقية، عن أطيب تهانيه وتمنياته لأمير الكويت بموفور الصحة والسعادة ولشعب دولة الكويت الشقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
وأشاد العاهل البحريني بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات.
وتحتفل الكويت، غدًا الخميس، بالذكرى الـ 60 للعيد الوطني الذي يجسد أعظم معاني وقيم الانتماء للوطن، كما تحيي الذكرى الـ30 للتحرير والتي تنظلق تحت شعار "للسلام وطن" مع الحفاظ على الاشتراطات والاحترازات الصحية.
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