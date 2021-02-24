محاولة تنفيذ عملية طعن بالضفة وفرار المنفذ

زعمت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الأربعاء، أن شابا فلسطينيا، حاول تنفيذ عملية طعن قرب مفرق يتسهار جنوب نابلس بالضفة الغربية.

وبحسب القناة السابعة العبرية، تمكن الشاب الفلسطيني من الفرار، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق منفصل أصيب جندي في الجيش الإسرائيلي، في حادثة إطلاق نار وقعت الليلة، في قاعدة عسكرية بمنطقة غور الأردن.

وذكر المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوآف زيتون، أن الجندي أصيب بجروح خطيرة، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف المراسل، أن الجندي الذي يخدم في وحدة قتالية، أصيب بجروح خطيرة في رأسه، داخل الموقع العسكري "تيفيتس" بمنطقة غور الأردن.

ونقل زيتون عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن الشرطة العسكرية باشرت بالتحقيق لمعرفة أسباب الحادثة".