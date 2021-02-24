طريقة تسجيل العمل المرن وشروط الحصول على المعاش

أعلنت التأمينات الاجتماعية عن شروط الحصول على المعاش وطريقة التسجيل في برنامج العمل المرن لجميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط التسجيل في هذا البرنامج من أجل الحصول على المعاش.

شروط التسجيل في برنامج العمل المرن

إذا توافرت لديك الشروط التالية فأنت الآن مؤهل للتسجيل في هذا البرنامج، هذا بحسب ما حددته هيئة التأمينات الاجتماعية:

أن يكون الشخص مواطناً سعودياً.

لا يكون لديه وظيفة حكومية أو عسكرية.

يتراوح عمر الشخص ما بين 15-65 عام.

لا يمتلك أي منشأة.

ألا يكون متقاعد نتيجة الوصول إلى السن القانوني للتقاعد، أو تقاعد مبكر.

لا يكون عاملاً في إحدى المنشآت المغلقة بشكل مؤقت.

طريقة التسجيل في برنامج العمل المرن

إذا كنت مناسبا ًًللتسجيل وتتوفر لديك الشروط المذكورة أعلاه، تستطيع التسجيل في هذا البرنامج من خلال اتباع الخطوات التالية:

سجل الدخول على الرابط الخاص بمنصة العمل المرن على الانترنت.

اختر (حساب جديد).

حدد نوع الحساب الذي تريده.

أدخل رقم الهوية الشخصية.

سجل كلمة مرور قوية.

أدخل رقم هاتفك والبريد الإلكتروني الخاص بك.

حدد تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي.

شروط الحصول على المعاش في العمل المرن

على غرار حصول العاملين في القطاع الحكومي على معاش من التأمينات الاجتماعية أعلنت الهيئة أن العاملين بنظام العمل المرن يستطيعون الحصول على المعاش بموجب قانون مخصص لذلك، لكن لحصولهم عليه حددت مجموعة من الشروط كان مجملها ما يلي:

عندما يتوقف العامل عن العمل نتيجة العجز الصحي داخل العمل.

يحصل عليه أسرة المشترك بعد الوفاة.

أن يسجل هذا العامل حوالي 168 ساعة لدى منشأة واحدة أو عدة منشآت.

في حالة تحقيق عدد الساعات المطلوبة لدى عدد من الشركات؛ لا يجب أن تقل عدد ساعات العمل في المنشأة الواحدة عن 90 ساعات.