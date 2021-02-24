ألمانيا تسجن عنصرا سابقا بالاستخبارات السورية

أصدرت محكمة ألمانية، الأربعاء، حكما بالسجن على عنصر سابق في الاستخبارات السورية، بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".

وأمرت المحكمة العليا في كوبلنس، بسجن السوري إياد الغريب (44 عاما) بالسجن 4 سنوات ونصف السنة.

ووجهت المحكمة للغريب تهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في سبتمبر أو أكتوبر 2011.

وأوضحت أنه جرى نقل أولئك المعتقلين إلى اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات السورية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتعد هذه أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.