أصدرت محكمة ألمانية، الأربعاء، حكما بالسجن على عنصر سابق في الاستخبارات السورية، بتهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
وأمرت المحكمة العليا في كوبلنس، بسجن السوري إياد الغريب (44 عاما) بالسجن 4 سنوات ونصف السنة.
ووجهت المحكمة للغريب تهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في سبتمبر أو أكتوبر 2011.
وأوضحت أنه جرى نقل أولئك المعتقلين إلى اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات السورية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتعد هذه أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ألمانيا تسجن عنصرا سابقا بالاستخبارات السورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.