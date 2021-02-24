عاجل.. مقتل 12 من قوات الجيش السورى فى هجوم لداعش بـ البادية

جدة - نرمين السيد - وكانت طائرات روسية قد شنت 130 غارة جوية على الأقل، خلال الساعات الـ24 الماضية، مستهدفة عناصر التنظيم فى مواقع عدة فى البادية" من شرق حمص وحماة وصولا إلى دير الزور، مما أسفر عن مقتل 21 عنصرا على الأقل من التنظيم، أكثر من نصفهم فى شرق دير الزور.

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