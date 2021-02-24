بشرى سارة.. الصحة العالمية تعلن انخفاض مصابى كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت المنظمة - فى النشرة الوبائية الأسبوعية، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" - أنه تم تسجيل انخفاض فى عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا للأسبوع السادس على التوالى، مشيرة إلى أن الانخفاض تم تسجيله بشكل خاص خلال الأسبوع الماضى فى أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا.

ولفتت إلى أنه تم تسجيل انخفاض فى معدل الوفيات فى إفريقيا بنسبة 20% وجنوب شرق آسيا بنسبة 6%.