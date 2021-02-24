تايلاند تتسلم الدفعة الأولى من لقاح كورونا الصيني

أعلنت الحكومة التايلاندية عن وصول الدفعة الأولى من لقاح كورونا المستجد (كوفيد - 19) وتحتوى على 200 ألف جرعة من الصين، واستقبلها صباح اليوم /الأربعاء/ رئيس الوزراء برايوت تشان أو تشا ومسؤولون رفيعو المستوى في مطار (سوفارنابومي).

ونقلت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية على موقعها الإلكتروني عن الجنرال برايوت قوله :" اليوم هو يوم تاريخي مع استلام الدفعة الأولى من اللقاح، لقد بذلت الحكومة قصارى جهدها لتلقي اللقاح كما هو مقرر ... وبدون أي مشاكل، ستصل كميات لاحقة كما هو مخطط لها، سيكون لدينا لقاح كافٍ تطوير مناعة القطيع".

وأوضح أن المسؤولين المعنيين سيقررون من سيتم تطعيمه أولًا.