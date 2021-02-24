ترامب رئيس أمريكا في 2024.. تفاصيل

أكد ميت رومني عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة في 2024 إذا قرر الترشح مرة أخرى.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ذا هيل" فإن رومني أوضح خلال لقاء له مع "نيويورك تايمز" أن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إذا استمر على إصراره الحالى سيفوز بترشيح الحزب الجمهوري له لخوض الانتخابات الرئاسية في الانتخابات المقبلة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ الأمريكي أن ما يبرهن فوز ترامب الإنتخابات المقبلة؛ أنه يحظى بتأييد كبير من الحزب مما يدعم موقفه في الدورة المقبلة للإنتخابات.

وأكد رومني أن استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا تشير الي احتمالية فوز ترامب وحينها سيصبح ترامب منافس قوي محتمل على الرئاسة في الدورة الانتخابية المقبلة.

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد أعرب عن إحباطه من الحزب الجمهوري، شاكيًا من أن عددًا كبيرًا من أعضاء الحزب لم يقاتلوا بما يكفي من أجله.

وفي أول ظهور تلفزيوني له منذ مغادرته البيت الأبيض في 20 يناير، أطل ترامب على شاشة شبكة "فوكس نيوز" وقال "أعتقد أننا فزنا بفارق كبير، وكانت لتكون هناك احتجاجات عنيفة لو كان قد حدث للديمقراطيين ما حدث لنا. لم نحظ بنفس القدر من الدعم من مستويات معينة من الحزب الجمهوري".