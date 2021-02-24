لدعم ملف حقوق الإنسان.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن خطوات واشنطن المقبلة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة ستسعى لانتخاب أكبر هيئة لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا العام للمساعدة في دعم الدول الأعضاء.

ووفقا لوكالة "رويترز"، الناطقة بالانجليزية، قال بلينكن إن واشنطن ستظل مراقبا نشطا يتحدث علنا ​​عن الانتهاكات في جميع أنحاء العالم حتى ذلك الحين.

وأضاف أن إدارة بايدن ستعمل على القضاء على ما أسماه "التركيز غير المتناسب" لمنتدى جنيف على حليفتها إسرائيل.

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "نطلب بكل تواضع دعم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في محاولتنا للعودة إلى مقعد في هذه الهيئة ''

وطالب بلينكن الحكومة الروسية بإطلاق سراح المعارض أليكسي نافالني وغيره من المعتقلين السياسيين.