الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه سيواصل دعمه للعملية السياسية في فلسطين

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه القوي للعملية السياسية في فلسطين.

وشدد بوريل، خلال استضافته اجتماع مؤتمر المانحين لدعم فلسطين الذي أوردته قناة "روسيا اليوم"، على دعمه لدولة فلسطينية ديمقراطية، وقابلة للحياة، ومتصلة الأراضي، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن.

وأشار ـ مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في كلمته إلى ضرورة اعتبار القدس عاصمة للدولتين، تماشيا مع القانون الدولي