سمحت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، بمغادرة الزوجة السعودية لمواطن خليجي، وكذلك الزوج السعودي لمواطنة خليجية من المنافذ بدون اشتراط تصريح من برنامج "أبشر".
وحسب صحيفة "اليوم" السعودية، فإن السماح يبدأ من الثلاثاء، ويلزم عند المغادرة من المنافذ تقديم أصل عقد الزواج وصورة منه وصورة من الجواز ليسحب في منفذ الخروج.
وأضافت الصحيفة السعودية أنه في حال عدم وجود الصور المطلوبة سوف يعاد الزوج أو الزوجة من المنفذ لإحضار الصور.
وحسب دولة المسافر، يتم عمل تحليل "PCR" لفيروس كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار عاجل لـ السعودية بشأن مغادرة مواطنيها المتزوجين في الخليج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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