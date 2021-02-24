وصل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، حمد جابر العلي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية للبلاد.
ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، جاءت الزيارة تلبية لدعوة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لحضور حفل افتتاح "محور صباح الأحمد" الذي سيقام مساء اليوم.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الدفاع الكويتي.
ونقل الوزير العلي لأمير قطر وشعبه تحيات وتقدير، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، على ما عبروا عنه من مشاعر المودة والمحبة تجاه الكويت والتي تجسدت بتسمية المحور باسم الأمير الراحل صباح الأحند.
جاء اللقاء بحضور سفير الكويت لدى قطر حفيظ محمد العجمي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قبل افتتاح محور صباح الأحمد.. أمير قطر يلتقي وزير الدفاع الكويتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.