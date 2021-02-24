قبل افتتاح محور صباح الأحمد.. أمير قطر يلتقي وزير الدفاع الكويتي

وصل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، حمد جابر العلي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية للبلاد.

ووفقًا لوكالة الأنباء القطرية، جاءت الزيارة تلبية لدعوة من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، لحضور حفل افتتاح "محور صباح الأحمد" الذي سيقام مساء اليوم.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، استقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وزير الدفاع الكويتي.

ونقل الوزير العلي لأمير قطر وشعبه تحيات وتقدير، أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، على ما عبروا عنه من مشاعر المودة والمحبة تجاه الكويت والتي تجسدت بتسمية المحور باسم الأمير الراحل صباح الأحند.

جاء اللقاء بحضور سفير الكويت لدى قطر حفيظ محمد العجمي.