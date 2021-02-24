“من هنا” رابط موقع منصة مدرستي الرسمي backtoschool.sa للتعرف على خدمات منصتي مدرستى الجديدة

رابط موقع منصة مدرستي الرسمي لا يتوقف البحث عنه تماماً من قِبل الكثير من الطلاب والطالبات في المملكة العربية السعودية، لأنه رابط المنصة التعليمية الرسمي بالمملكة، والتي من خلالها ألزمت وزارة التعليم السعودية الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية من المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بمتابعة دروسهم وتسجيل الحضور وحل الواجبات، حتى لا يتأثر الطلاب بالسلب على مستواهم التعليمي أثناء فترة عدم ذهابهم للمدارس بسبب وباء كورونا المستجد.

رابط موقع منصة مدرستي الرسمي

من موقعنا هذا سنقدم لكم رابط منصة مدرستي 1442 التعليمية الرسمي المُطلق من وزارة التعليم، وسنقدم لكم الخطوات المطلوب إتباعها حتى يتم الدخول على المنصة بشكل صحيح، ويُذكر أنه يجب على جميع الطلاب الدخول على المنصة بشكل يومي، من أجل تسجيل حضورهم، ومن أجل متابعة دروسهم، والخطوات كالتالي:-

الخطوة الأولى: على الطالب أن يقوم بالدخول إلى رابط منصة مدرستي الرسمي 1442.

الخطوة الثانية: على الطالب أن يقوم بإدخال اسم المستخدم المخصص إليه من الوزارة، وأيضأً أن يُدخل كلمة المرور الخاصة به.

الخطوة الثالث: تُعد هذه الخطوة هي الأخيرة، وبها الطالب يقوم بالضغط على زر التأكيد من أجل الدخول.

الخطوة الرابعة: بعد أن يدخل الطالب على المنصة يختار القسم الذي يرغبه في المنصة، من الدروس التعليمية أو الفيديوهات أو حل الواجبات، وغيرها.

الخدمة الأولى والخدمة الهامة، هي قيام المعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية بشرح الدروس التعليمية للطلاب المتواجدة في مناهجهم الدراسية، والذي يقوم الطلاب بحضورها بشكل يومي من خلال تسجيل دخول الطالب منصة مدرستي. الخدمة الثانية هي أن المنصة توفر للطالب أو الطالبة العديد من الفيديوهات التي تساعد الطلاب في فهم دروسهم، وهذه المواد المرئية تصنع نوعاً من التفاعل بين الطالب والمعلم، ويستطيع الطالب أن يقوم بتنزيلها على جهاز الحاسوب الخاص به.

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خدمات منصة مدرستي التعليمية