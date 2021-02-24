قرض الجسر من بنك الراجحي شروط وطريقة الحصول علي قرض الجسر من الراجحي 1442

قرض الجسر من بنك الراجحي من أهم القروض الأكثر تداول التي يقوم البنك بتقديمها من خلال ما يقوم البنك بتقديمها للعملاء الكرام من قروض شخصية متميزة، إلى جانب أن قرض الجسر يقوم بتقديم المساعدة العملاء من أجل الحصول على الكثير من التمويلات الأخرى، وكل ما يكون بحاجة لها من تسهيلات وتمويلات ميسرة، كما أنها أتاحت تقديم قرض الجسر دون تحويل راتب، وتقدم لكل يواجه مشاكل مادية، أو لكل من يرغب في إقامة مشروع أو القيام بسداد قروض أخرى متراكمة عليه، ومن أهم ما يميز البنك تقديم الكثير من التسهيلات وطرق سداد متنوعة، ونحن اليوم سوف نسرد لكم كل ما يتعلق بقرض الجسر المقدم من بنك الراجحي.

الراجحي

قام بنك الراجحي بوضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوافر في العميل حتى يتمكن من الحصول على قرض بنك الراجحي ومن أبرز الشروط التي وضعها البنك:

من الضروري أن يكون الراتب الشهري لصاحب القرض 3000 ريال سعودي، ولا يقل عن ذلك وإذا قل لا يمكنك الحصول على ذلك.

يجب أن يكون المتقدم لديه وظيفة ثابته، إلى جانب أن يحصل على مرتب ودخل شهري ثابت.

لا يتمكن العميل من أن يقوم بتقديم أكثر من طلب ولن يتمكن من الحصول غير قرض واحد فقط.

يجب أن لا يقل عمر العميل عن 35 عام ويجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن 56 عام.

وفر مصرف الراجحي أكثر من طريقة ليتمكن العملاء عن طريقها الاستفادة من القرض عن طريق بنك الراجحي وهما:

يفضل عدد كبير من الأشخاص بالوقت الراهن عدم الذهاب من المنزل وحرصت الحكومة على توفير العديد من الخدمات بشكل إلكتروني، وبإمكانك أيضاً الحصول على القرض من خلال الدخول موقع الراجحي لطلب القرض .

. يقوم بالنقر على طلب الحصول على تمويل شخصي، ومن ثم اتباع الخطوات المطلوبة.

الطريقة الأولى

الطريقة المعتادة التي يقوم العميل بها للذهاب بشكل مباشر لفرع البنك ويحضر الأوراق والمستندات المطلوبة من أجل الحصول على القرض المرغوب به على أن تنطبق عليه الشروط.