تشغيل رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 madrasati office 365 الفصل الدراسي ابتدائي متوسط ثانوي

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442 أصبحت منصة مدرستي في الوقت الراهن تترأس المنصات التعليمية التي قامت الكثير من الدول من تفعيلها لتطبيق منظومة التعليم عن بعد، من خلال هذه المنصات، مما جعل المنصة تحمل دور كبير بهذه الأيام حتى يتمكن الطلاب من تلقي الدروس والحصص اليومة للعملية التعليمية عن طريقعا، وعند القيام بتسجيل الدخول للمنصة، والقيام باستخدامها والعديد من الخدمات المتوفرة للطلاب والطالبات، التي تهيئ له وجوده بالفعل داخل المدرسة بكل ما يوجد بها من إشراف ومعلمين ومعلمات وإدرايين، ونحن اليوم سوف نطرح عليكم القيام بتسجيل الدخول عبر منصة مدرستي التعليمية ورابط الدخول.

رابط منصة مدرستي التعليمية 1442

يقبل العديد على تكثيف عمليات البحث عن منصة مدرستي من أجل التسجيل بها بعد القيام بتفعيلها كحل بديل من أجل التعلم عن بعد بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تم انتشار أزمة فيرس كورونا المستحدث، على أن يقوم بتلقي العملية التعليمية لكافة المراحل والصفوف الدراسية بالمملكة العربية السعودية عن طريق المنصة، بكل بساطة باتباع خطوات التسجيل تتمتع من الخدمات التعليمية المتاحة في الموقع، ومن أهمها أثبات حضوره والقيام بحل الواجبات ورفعها عبر المنصة، التي يتمكن المعلم من خلالها تقييم الطلاب ومعرفة الأسئلة التي يقع بها بالخطأ لكي يوضحها مرة أخرى بشكل مبسط أكثر للطلاب والطالبات، وأيضاً القيام باختبارات ومراجعات وتدريبات تعمل على تقدم الشرح المبسط بعدة طرق على يد نخبة من المعلمين والمعلمات للارتقاء بمستوى التعليم بالمنصة، وهذا ما كانت تسعى له المملكة العربية السعودية بالتطور بفكرة التعلم بشكل كلي.

بالبداية يتوجه الطالب للدخول على رابط منصة مدرستي من هنا. يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول. من ثم يتم كتابة اسم الطالب. يتم تدوين كلمة المرور. من ثم يتم النقر على خانة تسجيل الدخول.

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خطوات التسجيل لمنصة مدرستي