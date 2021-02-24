رابط موقع منصة مدرستي السعودية 1442 لتسجيل الدخول على madrasati office لحل الواجبات

منصة مدرستي 1442، رابط تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي، أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن بدء أعمال الفصل الدراسي الجديد من خلال التعليم عن بعد عبر منصة التعليم السعودية الشهيرة منصة مدرستي التي أصبحت نموذج للتعليم التفاعلي عبر الإنترنت الذي ساهم بشكل كبير في جعل التعليم السعودي أكثر بساطة ويسر، واصبحت البديل المناسب عن المدارس لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمجتمع من الإصابة بفيروس كورونا.

دخول منصة مدرستي السعودية 1442

جعلت منصة مدرستي السعودية العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية في استمرارية بأفضل الطرق الممكنة وباستخدام كافه التقنيات الحديثة لخدمة الطلاب بأفضل صورة، بعد حدوث أزمة فيروس كورونا، حيث تم تصميم المنصة لتعمل بمنتهي الكفاءة والدقة العالية في نقل المواد الدراسية لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية، من خلال الفيديوهات المرئية والمسموعة المرفوعة علي المنصة من قبل المعلمين والمعلمات لشرح تفاصيل الدروس، وعبر الفيديو وإجراء محاضرات اونلاين لفتح الباب التساؤلات والاستفسارات، وغيرها من الخدمات الإلكترونية الموجودة على المنصة.

خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي 1442 إلكترونياً

عزيزي الطالب للاستمتاع بخدمات منصة مدرستي من شرح الدروس وحل الاختبارات اليومية والاسبوعية ،وتسجيل حضور وغياب الطالب ،لابد علي الطلاب جميعاً أن يقوموا بتسجيل الدخول علي المنصة وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم للحصول علي الدروس والمناهج التعليمية عبر الخطوات الآتية وهي كالآتي:-

في البداية قم بالدخول على رابط من منصة مدرستي التعليمية.

ومن ثم قم بكتابة اسم المستخدم.

وبعدها قم بكتابة الرقم السري.

وبعدها سجل رمز التحقق.

وفي نهاية الأمر اضغط على أيقونة تسجيل الدخول واستمتع بأفضل خدمة تعليمية وتربوية في المملكة.