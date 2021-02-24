عروض تويوتا تقسيط بدون شروط سيارات اقساط اقل من 1000

الباحثون عن عروض تويوتا يمكنهم الحصول على تقسيط بدون شروط على سيارات اقساط اقل من 1000 ريال في السعودية خلال فترة التخفيضات الشتوية التي تنتهي يوم 28 فبراير 2021 على عدد من السيارات الجديدة وذلك عبر نظام التمويل التأجيري من شركة عبداللطيف جميل للتمويل إحدى أهم شركات تمويل شراء السيارات الجديدة في السعودية خلال العقود الأخيرة وذلك لا يقتصر على تمويل سيارات تويوتا فحسب بل يمتد ليشمل عدد من الفئات الأخرى لكن تظل عروض شركة تويوتا دائمًا هي الأكثر جذبًا لشريحة كبيرة من المستهلكين الذين يثقون في هذه العلامة اليابانية التي تحظى بثقة كبيرة في السوق السعودي بوجه خاص والسوق الخليجي بوجه عام.

عروض تويوتا جميل 2021

سواء اخترت التمويل بالمرابحة أو التمويل التأجيري فإن عروض شركة تويوتا جميل لن تختلف كثيرًا لا من حيث الشروط ولا متطلبات تقسيط السيارات الجديدة ولا من حيث قيمة السعر النهائي للسيارة كما يمكن الحصول على تقسيط بدون شروط وكذلك على سيارات اقساط اقل من 1000 ريال وفق عدد من الضوابط على أن يكون العميل ضمن فئة العملاء الذين يحظون بمعاملة تمييزه في تمويل السيارات مثل موظفي البنوك وشركات التمويل التابعة لهم والقطاعات المتصلة بنشاط البنوك والتمويل.

سيارات اقساط اقل من 1000

إذا افترضنا أنه يمكن شراء تويوتا تقسيط على 60 شهرًا ( الحد الأقصى للتمويل ) فإنه يمكن تخصيص 60 ألف ريال من ثمن السيارة للسداد على 5 سنوات في هذه الحالة سوف يتعين علينا أن نقسم المبلغ الباقي من ثمن السيارة على دفعتين الأولى في بداية المدة والثانية في نهاية التقسيط هب مثلا أن السيارة يصل سعرها إلى 120 ألف ريال سوف يتم تقسيط 60 ألف على 5 سنوات ويتم دفع 30 ألف في البداية و30 ألف ريال عند نهاية مدة التقسيط وهذا يتطلب كذلك أن يتم دفع ضريبة القيمة المضافة نقدًا عند الشراء.

عروض تقسيط السيارات

وتشهد عروض التقسيط للسيارات في السعودية لدى بعض المعارض تحمل 10 في المئة من قيمة الضريبة المضافة حيث يتحمل العميل 5 % فقط وهو السعر الأصلي للضريبة قبل زيادتها في عام 2020 وذلك من أجل تخفيف العبء على كاهل المشتري وتشجيعه.