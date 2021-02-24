بلجيكا تحاكم 14 شخصا للاشتباه بتورطهم في اعتداءات بباريس

أعلن المدعي العام الفدرالي البلجيكي، الأربعاء، أنه أحال 14 شخصا يشتبه بأنهم تواطؤوا مع المتشددين الذين شنوا هجوما في العاصمة الفرنسية باريس في 2015، إلى محكمة جنائية في بلجيكا.

وهؤلاء المشتبه بهم لم تشملهم الإجراءات القضائية الفرنسية، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس. وقال ناطق باسم النيابة الفدرالية البلجيكية، أنه من بين المتهمين العشرين في القضية التي فتحت من قبل قضاء مكافحة الإرهاب البلجيكي، أعلنت غرفة مجلس بروكسل أيضا إسقاط الدعوى ضد 5 ومحاكمة سادس بشكل منفصل في قضية أخرى.

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