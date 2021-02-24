كورونا يواصل تفشيه فى إسرائيل.. والإصابات تتخطى 760 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب السلطات الصحية، فأن حصيلة الوفيات بلغت 5634 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 834 حالة خطرة و280 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعى.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد أعلنت أمس الثلاثاء أن أكثر من 70% من الإسرائيليين فوق سن 16 قد تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد 19.