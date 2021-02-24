ارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية فى تركيا بنسبة 30%

جدة - نرمين السيد - وقالت وسائل إعلام تركية، إن سعر الفاكهة ارتفع 4.3 % وسعر الخضار 2.7 %، وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 29.7 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وشهدت الخضراوات أكبر زيادة نسبية بنسبة 55.8% تبعها الحليب ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 35.4%. وكانت حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، قد قررت رفع سعر رغيف الخبز فى مختلف المدن التركية، بسبب الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

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