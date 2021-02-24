جدة - نرمين السيد - وكان المرشد الإيرانى على خامنئى، قد أعلن أن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60% إذا احتاجت البلاد إلى ذلك، مضيفاً أن طهران لن ترضخ أبداً للضغوط الأمريكية بشأن أنشطتها النووية، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين: تطورات برنامج إيران النووى وصلت إلى نقطة حرجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.