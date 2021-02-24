تقرير أمريكي: لأول مرة امرأة تلتقط عدوى ”كوفيد-19” من خلال زرع رئتيها

تحولت عملية إنقاذ حياة امرأة من ميتشيغان إلى مأساة، عندما أصيبت بـ"كوفيد-19" من زرع رئتيها العام الماضي وتوفيت بعد فترة وجيزة.

وهذه الحالة هي الأولى التي يؤكد فيها الأطباء انتقال "كوفيد-19" من خلال زرع الأعضاء، وفقا لتقرير الحالة، الذي نُشر في 10 فبراير في مجلة American Journal of Transplantation.

وقال التقرير إن الجرّاح الذي شارك في حالة المرأة أصيب أيضا بـ"كوفيد-19"، على الأرجح أثناء عملية الزرع. وتعافى في وقت لاحق، وفقا لأخبار Kaiser Health News.

وتلك هي الحالة الوحيدة المؤكدة لـ"كوفيد-19"، التي تنتشر من خلال زراعة الأعضاء من بين ما يقارب 40 ألف عملية زرع أعضاء تم إجراؤها عام 2020، ويعتبر الانتقال من خلال ذلك نادر الحدوث، حسبما ذكرت Kaiser Health News، لكن الأطباء المعنيين بالقضية يطالبون بإجراء اختبارات أكثر شمولا لـ"كوفيد-19" للمتبرعين بالرئة لمنع حدوث مثل هذا الانتقال.

وفي هذه الحالة، أصيب المتبرع، الذي توفي في حادث سيارة، دون علمه بـ"كوفيد-19" وخضع للاختبارات القياسية للأنف والحنجرة والتي كانت نتائجها سلبية.

وقال الدكتور دانيال كاول، مدير خدمة الأمراض المعدية لزراعة الأعضاء في ميشيغان ميديسن والمؤلف الرئيسي للتقرير، لـ Kaiser Health News: "لم نكن لنستخدم الرئتين على الإطلاق لو كان لدينا اختبار كوفيد إيجابي".

وكانت متلقية زرع الرئتين امرأة مصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD). وتمت عملية الزرع الخاصة بها بسلاسة، ولكن بعد ثلاثة أيام فقط من العملية، أصيبت بحمى ومشاكل في التنفس ووُضعت على جهاز التنفس الصناعي. ووقع اختبار عينات من رئتيها إيجابية لـ"كوفيد-19".

وعلى الرغم من أن اختبارات "كوفيد-19" القياسية جاءت سلبية، فقد وجد الأطباء عينة من السوائل التي تم غسلها عبر رئتي المتبرع. وكانت نتائج اختبار عينة سوائل الرئة هذه إيجابية لـ "كوفيد-19".

وكشف التسلسل الجيني أن الفيروس التاجي الذي أصاب المتلقي والمتبرع كان متطابقا، ما يؤكد أن المتلقية أصيبت بالفيروس من رئتي المتبرع.

وقال التقرير إن الجرّاح، الذي مرض بعد أربعة أيام من إجراء عملية الزرع، أصيب أيضا بفيروس متطابق تقريبا، والذي من المحتمل أن يكون قد أصيب به من مادة طردت من رئتي المتبرع أثناء العملية.

وبعد إصابتها بـ"كوفيد-19"أصيبت متلقية الزرع بفشل عضوي متعدد وتوفيت بعد شهرين، على الرغم من العلاج المكثف، حسبما ذكرت Kaiser Health News.

وكتب المؤلفون في ورقتهم: "يجب على مراكز زرع الأعضاء ومنظمات شراء الأعضاء إجراء اختبار SARS-CoV-2 لعينات الجهاز التنفسي السفلي (من أعماق الرئتين) من متبرعين محتملين بالرئة".

وبالإضافة إلى ذلك، يجب على مراكز الزرع "النظر في معدات الحماية الشخصية المحسّنة للعاملين في مجال الرعاية الصحية المشاركين في شراء الرئة وزرعها"، مثل أقنعة N95 وحماية العينين.