الصحة العمانية: إجمالي الإصابات بكورونا في السلطنة يتجاوز 140 ألفا

اعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم /الأربعاء/ أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة بلغ 140 ألفا و300 حالة إصابة. وأفادت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي بلغ /1558/ حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 131 ألفا و385 شخصا لتصل نسبة الشفاء إلى 94%.

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