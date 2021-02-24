المجلس الأوروبي يحذر دول الاتحاد من فيروسات جديدة

دعا المجلس الأوروبي، اليوم الأربعاء، دول الاتحاد للاستعداد لمواجهة خطر فيروسات جديدة مستقبلا.

ومن المقرر أن يتفق قادة حكومة الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، على الإبقاء على القيود المفروضة على السفر غير الضروري داخل الاتحاد الأوروبي.

وكتبت المفوضية الأوروبية إلى ألمانيا وبلجيكا والمجر وفنلندا والدنمارك والسويد، تحثهم على الامتثال لتوصيات قيود السفر الصادرة عن المجلس الأوروبي.

وفرضت هذه الدول الأعضاء الست، إلى حد ما، حظرًا على الدخول أو الخروج من البلاد لأسباب تتعلق بالصحة العامة خلال الموجة الحالية من جائحة فيروس كورونا.

وقال مفوض العدل في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز يوم الثلاثاء: "تريد المفوضية أن تذكر الدول الأعضاء الأوروبية بضرورة العودة إلى نهج منسق بشأن جميع الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بحرية حركة الأشخاص والبضائع".

قال رينديرز إن هذه القيود "ذهبت إلى أبعد مما ينبغي" ، معتبرة أنه "ربما يكون هناك إحباط" من السفر يمكن قبوله ، ولكن "ليس حظر السفر من دولة عضو إلى أخرى".

وأضاف "لقد طلبنا منهم اتباع نهج آخر على الحدود لعدم منع سائقي الشاحنات ... نريد حرية حركة البضائع في السوق الداخلية".

وعلى الرغم من التوصيات الصادرة عن اللجنة، اتخذت بعض الدول الأعضاء إجراءات أحادية الجانب في بداية تفشي فيروس كورونا - بما في ذلك حظر تصدير الإمدادات الطبية أو إغلاق الحدود.

والآن هناك أصداء لهذا الارتباك، مع عدم اتباع بعض الدول الأعضاء التوصيات المتفق عليها في وقت سابق من هذا الشهر.