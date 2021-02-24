الإمارات تسجل قفزة جديدة في إصابات كورونا اليومية

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 179,229 فحص جديد خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، مما ساهم في الكشف عن 3,102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 378,637 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 19 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,164 حالة.

كما أشارت الوزارة إلى شفاء 3,814 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 370,381 حالة.

في سياق آخر، سمحت دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي، للمنشآت الفندقية بإشغال غرف الفنادق بنسبة 100%.

وقالت الدائرة في بيان، أمس الثلاثاء، لتحديث الإجراءات الاحترازية للمنشآت الفندقية، إنه من الضروري الالتزام بالسعة المحددة في التعميم السابق لجميع المرافق وتشمل الجيم وأحواض السباحة والشواطئ عند نسبة 50% والمطاعم والمقاهي عند نسبة 60%.

وأكدت ضرورة تطبيق التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، بما في ذلك التباعد الاجتماعي في جميع المناطق العامة بالفنادق مثل الممرات على سبيل المثال لا الحصر.