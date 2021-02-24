بكفالة.. إطلاق سراح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي

أصدرت السلطات القضائية في تونس، اليوم الأربعاء، حكما بإطلاق سراح رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بكفالة مالية.
ووفقًا لإذاعة "موزاييك" التونسية، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، إطلاق سراح نبيل القروي، مقابل توفير ضمان مالي قدره حوالي 30 مليون دينارا، وهو المبلغ الذي جاءت به نتيجة الاختبار التكملي الذي أجري في القضية التي تعلقت به.
وفي تصريح لشمس أف أم، أكد الناطق باسم القطب محسن الدالي، أنه سيتم إطلاق سراح القروي فور توفير المبلغ المالي.
وكان نبيل القروي، قد أودع السجن قبل أسابيع بسبب قضايا تبييض أموال وشبهات فساد أخرى.
ويواجه نبيل القروي وشقيقه غازي تهما بتبييض الأموال والتهرّب الضريبي تلاحقهما منذ سنوات.
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