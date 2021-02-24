نشرت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الأربعاء، تفاصيل الفضيحة المدوية التي هزت أرجاء إسرائيل بعد اكتشاف تعاطي المخدرات بالجيش الإسرائيلي داخل وخارج المواقع العسكرية. وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أنه تم اكتشاف تعاطي مئات الجنود للمخدرات داخل القواعد العسكرية وخارجها. وأمرت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في يافا بتمديد توقيف قائد لواء بالجيش الإسرائيلي، والذي اعترف خلال استجوابه بقيام 240 جنديا بتعاطي المخدرات داخل القاعدة العسكرية و360 آخرين تعاطوا المخدرات خارج القاعدة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "تم القبض على جندي للاشتباه في استخدام أنواع خطيرة من المخدرات خلال الخدمة العسكرية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فضيحة داخل قواعد إسرائيل العسكرية وخارجها.. مئات الجنود يتعاطون المخدرات داخل الجيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.