تحذير وطلب بتدخل عاجل من الأمم المتحدة.. 4 دول على حافة المجاعة

أصدرت الأمم المتحدة تحذيرًا خطيرًا من ارتفاع معدلات الفقر في بعض البلدان جنوب المكسيك، محذرةً من أن البلدان المعنيّة مهددة بالجوع، وفق ما ذكرت وسائل إعلام دولية.
وقالت الأمم المتحدة إن أربع دول على حافّة الجوع بعدما زادت فيها مستويات الحاجة للغذاء بشكل مضاعف.
وذكرت إن الجياع في دول: السلفادور وجواتيمالا وهندوراس ونيكاراجوا، زادوا 4 أضعاف الأرقام السابقة، خلال عامين فقط.
وحذرت المنظمة الدولية الأهم عالميًا من إنه لا وقت للتساهل إزاء الأزمة المتصاعدة، مذكرة بأن الدول الأربع في أمريكا الوسطى تحت ضغط أزمة اقتصادية.
وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، أن نحو 8 ملايين شخص في البلدان الأربعة يعانون من الجوع هذا العام، ارتفاعا من 2.2 مليون في عام 2018.
وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ميجول باريتو، في بيان: "أدت الأزمة الاقتصادية الناجمة عن كوفيد-19 بالفعل إلى جعل الغذاء على رفوف مخازن السوق بعيدا عن متناول الأكثر ضعفا، عندما ضربهم الإعصاران، إيتا وإيوتا"، في إشارة إلى الإعصارين الذين ضربا أمريكا الوسطى في نوفمبر الماضي.
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