رسالة خطية من أمير الكويت لـ رئيس الإمارات

بعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، اليوم الأربعاء، رسالة خطية إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ضمنها تحياته وتمنياته له بدوام الصحة والسعادة ولشعب الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار والاستقرار.

وثمن الشيخ نواف الأحمد بمواقف دولة الإمارات رئيسا وحكومة وشعبا الأخوية والإنسانية وحرصها على التلاحم العربي الخليجي وتعزيز مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقام بتسليم الرسالة للشيخ خليفة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي

وجاء ذلك خلال استقبا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في دبي قبل ظهر اليوم الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الذي نقل تحيات الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتمنياته له بموفور الصحة والعافية.

وقد تبادل الجانبان الحديث حول سبل تعزيز علاقات الأخوة الصادقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على أهمية التنسيق الدائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجمل حماية مصالح شعوبها الوطنية العليا.

وحضر اللقاء محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

كما حضر عن الجانب الكويتي صلاح محمد البعيجان سفير دولة الكويت لدى الدولة والسفير ناصر حجي المزين مساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمستشار احمد عبدالرحمن الشريم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح السكرتير الأول لشؤون مكتب الوزير وذياب الرشيدي القنصل العام الكويتي في دبي.