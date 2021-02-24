اجتماع إسرائيلي مغربي لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الأربعاء، أن اجتماعًا عقد بشكل افتراضي بين ممثلين عن عدة وزارات إسرائيلية، مع نظرائهم في المغرب، بمبادرة من مجلس الأمن القومي وديوان رئاسة الوزراء.
وبحسب الصحيفة، فإن العلاقات بين إسرائيل والمغرب آخذة في التوطد بسرعة أكبر، منذ التوصل لاتفاق لإعادة العلاقات الدبلوماسية في ديسمبر الماضي.
وبحسب مصدر إسرائيلي، فإن المحادثات التي جرت أمس كانت ودية ومهمة، وناقشت أوجه التعاون في مجالات مختلفة منها السياحة وتصدير المنتجات الزراعية، وقضايا اقتصادية وتجارية وغيرها.
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