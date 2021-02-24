اعتقال أحد زعماء داعش برفقة فتاة بتركيا

نظمت مديرية أمن أنقرة والاستخبارات التركية عملية مشتركة من أجل القبض على أحد المشتبه في انتمائهم لتنظيم «داعش» الإرهابي، في العاصمة التركية أنقرة وبعد القبض عليه تبين أنه زعيم التنظيم بمدينة الموصل العراقية.

وقالت جريدة «جمهورييت» التركية، إنه خلال التحريات المشتركة التي أجرتها إدارة شرطة أنقرة والمديرية الإقليمية لجهاز الاستخبارات التركية، تم تحديد مشتبه به بالانتماء لتنظيم داعش وكان مسؤول داخل التنظيم في مدينة الموصل وقد جاء إلى أنقرة.

وبناء على التحريات جرت متابعة المشتبه به ويدعى «س.و» من قبل مديريتي المخابرات ومكافحة الإرهاب، وتبين من خلال التحقيقات أنه كان يعمل في السابق كظباط في الجيش العراقي قبل أن ينضم للتنظيم.

وعلم من التحقيقات أن القيادي الداعشي اصطحب فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات وهي فتاة أيزيدية جرى تهريبها من العراق كسبية، فتم اتخاذ القرار ببدء العملية بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في أنقرة.

وجرى تنظيم العملية صباح اليوم بدقة لعدم إلحاق الآذي بالطفلة الصغيرة، وتم إلقاء القبض على المشتبه به وتم إنقاذ الفتاة وتسليمها إلى ضباط مديرية الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بالمقاطعة.