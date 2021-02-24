الإمارات.. تدشين المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تدشين المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رسميًا. ووفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية، من المقرر أن يترأس المكتب التنفيذي حامد الزعابي.

ويتولى المكتب مهام تحفيز التعاون والشراكة في مكافحة الجريمة المالية، وحماية سلامة النظام المالي في الإمارات والتصدي لمن يسيئون استعماله بالوسائل غير المشروعة. كما يهتم المكتب بزيادة التنسيق والتعاون على الصعيد المحلي والدولي بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال العمل مع المجموعات الإقليمية والدولية في هذا المجال.

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