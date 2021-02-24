رابط مفعُل|| دخول منصة مدرستي التعليمية madrasati office 365 لحل الواجب وتحميل الدروس عن بعُد ابتدائي ومتوسط وثانوي

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 التي يتم من خلالها سير العملية التعليمية بداخل المملكة العربية السعودية بشكل إلكتروني من خلال المنصات التي قامت الوزارة بتفعيلها في الفترة الأخيرة، وتمكنت من أن تثبت أنها من أبرز المنصات التعليمية التي تتواجد على شبكة الانترنت منصة مدرستي التعليمية، التي كانت البديل الوحيد لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد انتشار فيرس كورونا المستجد واستطاعت المنصة أن توفر للطلاب حتى أن يتلقي كل ما يكون بحاجة له من دروس وحصص تتعلق بالمناهج التعليمية المقررة عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية، دون أن يقابلها أي مشاكل ولن يخاطرون بأنفسهم ويذهبون للمدارس بهذه الأيام، واهتمت المنصة على أن ترتبط ببرنامج مايكروسوفت الذي يستطيع الطلاب من التواصل المباشر مع المعلمين والمعلمات.

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

عندما يسجل الطالب دخوله بالمنصة يتمكن من الاستفادة الكاملة من كافة الخدمات التعليمية التي تقوم المنصة بتقديمها للطلاب والطالبات، كما أنهم يستطيعوا القيام بحل الواجبات بإرسالها للمنصة، ويتم مراجعتها على يد نخبة كبيرة من المشرفين والمعلمين على المهام التعليمية بشكل إلكتروني، بالمملكة العربية السعودية، كما أن المنصة تحمل الكثير من المميزات، من أهمها طرق متعددة من أساليب الشرح المتميز للغاية لكافة الطلاب والطالبات، حتى يحصلون من خلالها قدر كبير من المعلومات والحصص الدراسية بدرجة كبيرة، من أجل متابعة المناهج التعليمية التي تتبع الصف الدراسي الخاص بالطالب، على الرغم من هذه الظروف التي تواجها دول العالم.

يجب في البداية الضغط على هذا الرابط من أجل تسجيل الدخول للمنصة.

يطلب منك الموقع إضافة اسم الطالب.

من ثم يقوم إضافة كلمة المرور.

ثم يقوم رمز التحقق الظاهر أمامه.

من ثم يقوم بالقر على تسجيل الدخول ليظهر أمامه واجهة منصة مدرستي.

كيفية التسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية