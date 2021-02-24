طريقة احتساب الأجر في العمل المرن والفئات المستثناة 1442

طريقة احتساب الأجر في العمل المرن أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنظيم عقد العمل المرن لكل من الذكور والإناث السعوديين، حيث أن منصة مرن تقدم للراغبين في البحث عن وظيفة شاغرة في ظل تلك الأزمة المالية والظروف التي أصبحت صعبة جدا بعد أكتشاف فيروس كورونا، وقد جاء أنشاء هذة المنصة بهدف رفع العبء عن المواطن الذي بحاجة شديد لوظيفة يجلب من خلالها المال وأن أكثر الباحثين هم الشباب الخريجين الذين لم يحصلون عن فرصة عمل حتى الوقت الحالي، وتسعي المملكة العربية السعودية لتطبيق النظام الإلكتروني في كافة الأمور لتسهيل الأمور على المواطنين ومنعاً لخروجهم من المنزل وتنفيذا لرؤية المملكة 2030.

أن يتم تسجيل الموظف بنظام العمل المرن يتم آليًا في نظام التأمينات الاجتماعية عند توثيق عقد العمل في بوابة العمل المرن التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. عقد العمل المرن يتبع لفرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية. يضمن عقد العمل المرن للموظف معاشا عند تقاعده أو عجزه غير المهني أو عند الوفاة. التسجيل في نظام العمل المرن وفق أحكامه حفظًا لحقوق الموظفين وتمكينهم من الحصول على المنافع التأمينية التي تطرحه نظام التأمينات الاجتماعية. يلزم لاحتساب خدمة شهر اشتراك للموظف في فرع المعاشات تسجيل 168 ساعة عملًا عند منشأة واحدة أو عدة منشآت على ألا تقل ساعات العمل عند المنشأة الواحدة عن 60 ساعة.

طريقة احتساب الأجر في العمل المرن 1442الفئات المستثناة من العمل المرن 1442

أوضحت التأمينات الاجتماعية أن هناك عاملين لا يمكن تسجيلهم بنظام العمل المرن، ومن ضمن هذة الحالات ما يلي:

الحالة الأولي إذا كان عمر المشترك يزيد من 65 سنة أو أقل من 15 سنة. الحالة الثانية من الحالات المستثناة من العمل المرن هم العامل الغير سعودي والموظف الحكومي وصاحب المنشأة. الحالة الثالثة وإذا تجاوزت نسبة العقود المرنة لدى المؤسسة %30 من عدد العاملين بها. الحالة الرابعة وتخص المنشأة إذا كانت في أحد مراحل إنهاء النشاط لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيكون ممنوع تسجيل موظفين على نظام العمل المرن.

والجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تسعي إلي تضع خطة تريد السير عليها للقضاء على تلك الوباء القاتل والسيطرة عليه لكي تعود حياة المواطن لطبيعتها وأفضل من السابق، كما أنها أوضحت التأمينات الاجتماعية شروط التسجيل في نظام العمل المرن 1442 وطريقة احتساب ساعات العمل في التأمينات الاجتماعية