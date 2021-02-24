شروط التقديم لوظائف الكلية الأمنية للنساء 1442 عبر ابشر للتوظيف تعتبر وظائف الكلية الأمنية للنساء هي وظائف نسائية عسكرية عبر منصة أبشر للتوظيف وزارة الداخلية حيث تعلن كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عبر منصة أبشر للتوظيف عن فتح باب القبول والتسجيل للنساء برتبة جندي أول لعام 1442 لحملة الدبلوم فأعلي بعدة تخصصات سيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء وشروط التقديم على وظائف الكلية الأمنية للنساء وميعاد التقديم لوظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442. شروط التقديم لوظائف الكلية الأمنية للنساء يجب أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل الدبلوم ويفضل من لديها مؤهل أعلى من ذلك. يشترط على المتقدمة أن تكون سعودية الأصل والمنشأ حيث يوجد استثناء وهى من نشأت مع والدها أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة. يتم أن تكون حسنة السيرة والسمعة والسلـوك. يجب أن تكون المتقدمة غير محكوم عليها بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة. يشترط أن تكون المتقدمة لديها هوية وطنية مستقلة سـارية الصلاحية أثناء وقت التقديم. يجب على المتقدمة أن يتنـاسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية. يشترط على المتقدمة ألا تكون قد سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية. يجب على المتقدمة ألا تكون متزوجة من غير سعودي. يشترط على المتقدمة أن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول. يتم توفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدمة لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص يجب أن يكون لدى المتقدمة على الوظائف الصحية بطاقة تسجيل مهني وشهادة تصنيف للمؤهل الصحي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية سارية المفعول بمسمى فني. وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442 حيث أن التقديم في كلية الملك فهد الأمنية للنساء حيث أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل في كلية الملك فهد الأمنية برتبة (جندي أول) للكادر النسائي وذلك لحاملات شهادة الدبلوم في تخصصات دبلوم السنة فأعلي في تخصصات مساعد طبيب أسنان ودبلوم سنتين فأعلي في التخصصات التمريض والصيدلة واللغة الانجليزية ويتم التقديم عبر منصة ابشر للتوظيف. ميعاد التقديم لوظائف الكلية الأمنية للنساء 1442 حيث حددت لإدارة موعد استقبال طلبات القبول الذي يبدأ التقديم في وظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء وظائف عسكريه عبر ابشر للتوظيف بداية من يوم السبت بتاريخ 1442/07/01هـ الموافق 2021/02/13م وينتهي يوم الخميس بتاريخ ٦ / ٧ / ١٤٤٢هـ الموافق 18 /2/ 2021 عبر منصة ابشر لتوظيف. سعر ومواصفات هواوي بي 50 برو بلس شروط التقديم لوظائف الكلية الأمنية للنساءوظائف كلية الملك فهد الأمنية للنساء 1442ميعاد التقديم لوظائف الكلية الأمنية للنساء 1442

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