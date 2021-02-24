ما هو نظام مساند السعودي لاستقدام العمالة المنزلية وكيف يتم تطبيقه

ما هو نظام مساند السعودي لاستقدام العمالة المنزلية يعتبر برنامج مساند هو مبادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حيث تهدف إلى تحسين ومتابعة سوق العمالة المنزلية وذلك عبر تنسيق العلاقة بين القطاع الخاص والقطاع العام حيث يتسال كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كيفية استخدام بوابة مساند لاستقدام العمالة المنزلية حيث قدم نظام مساند لوائح وأنظمة لتسهيل إجراءات الاستقدام لأصحاب العمل في السعودية سيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن ما هو نظام مساند السعودي لاستقدام العمالة المنزلية ومميزات التعاقد الإلكتروني عبر منصة مساند وكيفية التعاقد لاستقدام العمالة المنزلية عبر مساند. ما هو نظام مساند السعودي لاستقدام العمالة المنزلية لقد أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية منصّة إلكترونية جديدة يطلق عليها ( مساند) حيث قدم نظام مساند لوائح وأنظمة لتسهيل إجراءات الاستقدام لأصحاب العمل في السعودية وأصبح بإمكان عملائه توظيف العاملة المنزلية دون الحاجة لزيارة مكاتب الاستقدام لذلك اصبح باستطاعتهم استصدار تأشيرة إلكترونية بالعاملة المنزلية من خلال برنامج مساند في خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أيام. مميزات التعاقد الإلكتروني عبر منصة مساند يتم عرض الخدمات المتقدمة من مكاتب وشركات الاستقدام على منصة مساند سهلة الاستخدام. يتم إتمام جميع إجراءات العملية التعاقدية، ابتداءً من الاتفاقات الأولية بين صاحب العمل ومُقدمي خدمات الاستقدام، وانتهاءً بوصول العمالة المنزلية إلى المملكة. يتم إتاحة التعاقد الإلكتروني وذلك من خلال تقديم كل التسهيلات بعد الاطّلاع على العروض المناسبة والاختيار من بينها. يتم وجود تنافس لتقديم أفضل الخدمات بين شركات ومكاتب الاستقدام. يتم الاطّلاع على المكاتب والشركات المرخَّص لها بممارسة نشاط تقديم خدمات الاستقدام. يتم بعد التسجيل في المنصة معرفة الجنسيات والمهن واتباع بعض خطوات سهلة لتعاقد. يتم من خلال التعاقد الإلكتروني التعرف على حقوق العمالة المنزلية، وحقوق صاحب العمل، وواجبات الطرفين أثناء فترة التعاقد بينهما. كيفية التعاقد لاستقدام العمالة المنزلية عبر مساند يتم التسجيل اولا عبر الموقع الإلكتروني لنظام مساند. يتم تحديد التأشيرة المطلوبة. القيام باختيار المهنة والجنسية والعمر. يتم تحديد نوع الاستقدام. القيام بإرسال الطلب لثلاث مكاتب وهى شركات الاستقدام كحد اقصي. يتم الاطلاع على عروض التعاقد المرسلة من قبل مزوِّدي الخدمة المرخص لهم. القيام باختيار العرض المناسب، وبعد قبول العرض يتم اختيار السير الذاتية المناسبة للعمالة ودفع المبلغ عن طريق سداد. اقوي كريم كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها بدون أي مواد كميائية ما هو نظام مساند السعودي لاستقدام العمالة المنزليةمميزات التعاقد الإلكتروني عبر منصة مساندكيفية التعاقد لاستقدام العمالة المنزلية عبر مساند

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