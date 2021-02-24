“new Link” رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 النشط من وزارة التعليم للدخول على خدمات madras ti

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442 تعلم وزارة التربية والتعليم في السعودية مدى أهمية استكمال الطلاب للمناهج التعليمية وعلى أن تسير العملية التعليمية أمر هام للغاية، وسعت أن توفر حل جذري ساعدها على تمكين الطلاب من تكميل تعليمهم دون توقف، وفي الوقت ذاته لا تعرض حياتهم للخطر في الخروج من المنزل والنزول للمدراس ومواجهة فيرس كورونا المستجد، وكان الحل الأمثل هو أن تقوم الوزارة بأنشاء منصة يوجد بها خدمات تعليمية متكاملة، وبالفعل استطاعت أن تفعل منصة مدرستي التعليمية لمتابعة العملية التعليمية وتمكن الطلاب بالفصل الدراسي الأول من الحصول على الدروس والحصص اليومية، وأيضاً تمكنوا من اجتياز الاختبارات والحصول على النتيجة بشكل إلكتروني.

رابط دخول منصة مدرستي التعليمية 1442

بالوقت الحالي تزداد عمليات البحث بشكل كبير فيما يتعلق بمنصة مدرستي التعليمة بالتوامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني، لذا يريد الطلاب والطالبات وأولياء الأمور من التسجيل بالمنصة، بعد أن حرصت الوزارة على تحديثها بالفترة الأخيرة، حيث أن المملكة السعودية تهتم دائماً بموكبة التطويرات الحديثة الخاصة بالتعلم المتميز، عن باقي الدول الأخرى لذا تهتم المنصة على أن توفر العدبد من الخدمات المتنوعة للطلاب والطالبات التي توفر لهم فرصة التعلم بسبب هذه الظروف التب تمر بها البلاد بسبب تفشي فيرس كورونا المستحدث، ويستطيع الطلاب والطالبات من القيام بالتسجيل في المنصة، التواصل بشكل مباشر من خلال مكالمات الفيديو كول أو القيام بإنشاء غرفة يجمع بها المعلم أكثر من طالب للتنافس بين الطلاب.

يتم الدخول على الرابط الخاص بمنصة مدرستي من هنا. من ثم يتم النقر على تسجيل الدخول. يتم القيام بإضافة اسم الطالب. من ثم يتم إضافة كلمة المرور. من ثم يتم النفرعلى تسجيل الدخول.

طريقة التسجيل في منصة مدرستي

بدا البحث ان يتزايد وذلك حيال تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمة التي تعتبر واحدة من اهم المواقع التعليمة الموجودة بداخل المملكة العربية السعودية، والتي معداه لمساعدة الطلاب علي التعلم عن بعد من خلال تزويد المنصة بالعديد من الايقونات التي جائت في اطار تزويد الي كل ماهو يحتاجه لتعلم عن بعد، علي ان نتابع علي راس الساعة بالخطوات خطوات وطرق التسجيل علي المنصة