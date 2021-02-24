خلال 24 ساعة.. ليبيا تسجل 561 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب المركز الليبى لمكافحة الأمراض، تم تسجيل أيضا 26 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالى إلى 2.151 حالة، إضافة إلى تسجيل 974 حالة شفاء، ليرتفع إجمالى الحالات المتعافية إلى 117.991 حالة.

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