عاجل.. زلزال قوى يضرب إيران

جدة - نرمين السيد - وأوضح مركز رصد الزلازل بجامعة طهران - وفقًا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية اليوم - أن الزلزال وقع فى الساعة الثانية عشرة و23 دقيقة ظهر اليوم حسب التوقيت المحلى، على عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد حتى الآن تقارير حول حجم خسائر وأضرار محتملة للزلزال.