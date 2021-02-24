عاجل.. زلزال قوى يضرب إيران

جدة - نرمين السيد - وأوضح مركز رصد الزلازل بجامعة طهران - وفقًا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية اليوم - أن الزلزال وقع فى الساعة الثانية عشرة و23 دقيقة ظهر اليوم حسب التوقيت المحلى، على عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد حتى الآن تقارير حول حجم خسائر وأضرار محتملة للزلزال.
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