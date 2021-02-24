صالح قوجيل رئيسا لمجلس الأمة الجزائري بالإجماع.. وهذه أول كلمة له بعد تنصيبه

أجمع أعضاء مجلس الأمة الجزائري، اليوم الأربعاء، على تزكية صالح قوجيل، رئيسا لمجلس الأمة.

ووفقا لصحيفة "النهار" الجزائرية، صوت 126 عضو مجلس الأمة بـ "نعم" لصالح صالح قوجيل، مع امتناع واحد، وتمت عملية التزكية في جلسة علنية ترأسها المجاهد، عبد الحميد ماحي باهي رئيس جلسة انتخاب رئيس مجلس الأمة.

وقد عبرت المجموعات البرلمانية سابقا، عن رغبتها في ترسيم صالح قوجيل رئيسا لمجلس الامة،ولكن ترسيخا بقيم الديمقراطية وسياسية الرئيس الرامية الى تكريس الممارسة الديمقراطية، تم تحديد جلسة انتخاب.

وأكد بوحفص حوباد رئيس الكتلة البرلمانية لكتلة جبهة التحرير الوطني، أنها اختارت بالإجماع صالح قوجيل، رئيسا لمجلس الأمة.

وأكد رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي، الهاشمي جيار، أنها اختارت صالح قوجيل، كونه مجاهدا وكان ضابطا في جيش التحرير الوطني.

وبعد تنصيبه، توجه صالح قوجيل، بالشكر لكل من كانت لديهم رغبة في الترشح. وقال: "هذه رغبة من طرف رئيس الجمهورية، وأيضا رغبتي، من يوم إنشاء المجلس، تجسيدا لمبدأ الديمقراطية".

وأكد قوجيل أن الديمقراطية ستتعمق أكثر فاكثر، وهي رسالة في الداخل والخارج، لأن هذه المؤسسة لديها أهمية كبيرة.

وأشار أنه قريبا سنذهب إلى انتخابات تشريعية ثم سنمشي إلى انتخابات المحلية والولائية.

وأكد أن دور المجلس في هذه المرحلة هي مساندة رئيس الجمهورية، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة.

وتابع "رغم المشاكل والصعوبات، تبقى الجزائر دائما مرفوعة الرأس، والدولة تبقى دائما واقفة".