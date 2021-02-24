قصف تركي على جبال قنديل وبرادوست بكردستان العراق

قصفت طائرات التركية صباح اليوم الأربعاء مناطق عدة في جبال قنديل وبرادوست بإقليم كردستان.

وبحسب وسائل إعلام كردية، فإن القصف التركي استهدف عدة مناطق في سلسلة جبل درابي وبرمكه، ومناطق بالقرب من قرية سوردة في قنديل، كما قصفت أيضًا مناطق في جبل بربزينه في منطقة برادوست بكردستان العراق.

كما استهدفت الطائرات التركية صباح اليوم، الأربعاء، قرية بازي التابعة لكاني ماسي بإقليم كردستان.

وكانت تركيا قد شنت عملية عسكرية على منطقة جبل كاري بإقليم كردستان العراق فى العاشر من فبراير الجاري وسرعان ما أعلنت انهاءها بعد خسائر كبيرة فى صفوف قواتها.

ووفق البيانات الرسمية فقد عثر الجيش التركي على 13 جثة لمدنيين كانوا مختطفين من قبل حزب العمال الكردستاني، وهو الأمر الذى نفاه الحزب الكردي مؤكدا أن المختطفين كانوا عسكريين وأن الجيش التركي هو من قتلهم واستهدف معسكرهم الذى كان الحزب يضعهم به.

كما كشف الحزب الكردي عن مقتل 30 عسكريا تركيا خلال معارك كاري.