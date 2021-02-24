من قلب القاهرة.. البرلمان العربي يعلن عن آلية عربية جديدة.. تفاصيل

كشف رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي دشَّن إطلاقه في الجلسة الثالثة للبرلمان العربي، وهو آلية عربية جديدة تهدف إلى رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية، وموقفها من التصديق على الاتفاقيات الدولية والعربية المعنية بقضايا حقوق الإنسان.

وأوضح "العسومي"، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة، أن المرصد يهدف إلى إعادة رسم وبلورة الصورة الذهنية الصحيحة والسليمة عن الدول العربية في الخارج، وخاصة من خلال الرد على إدعاءات التقارير المُسيسة والمغلوطة التي تصدر من بعض الجهات غير ذات الصلة بشأن حالة حقوق الإنسان في بعض الدول العربية، وتفنيد ما تتضمنه هذه التقارير من إدعاءات واتهامات باطلة.

وفي هذا السياق، أشار رئيس البرلمان العربي، إلى أن البرلمان العربي جدد في جلسته الأخيرة بيان بشأن رفض قرارات البرلمان الأوروبي التي ينتقد فيها حقوق الإنسان في كل من جمهورية مصر والعربية وجمهورية الجزائر، كما صدر بيان آخر بشأن رفض تقرير منظمة العفو الدولية الذي ينتقد فيها حقوق الإنسان في مملكة البحرين.

كما أكد العسومي، على أن البرلمان العربي ليس ضد تقييم منظومة حقوق الإنسان في الدول العربية، بل أن أحد المهام الرئيسية للبرلمان العربي، هو صيانة ودعم حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، ولكن البرلمان ضد النهج المشبوه الذي يعتمد على تسييس ملف حقوق الإنسان وتوظيفه كأداة سياسية للضغط والابتزاز، ومن هنا جاءت فكرة إنشاء المرصد العربي لحقوق الإنسان..

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن المرصد، سيتولى أيضًا دراسة التقارير الدولية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة والأجهزة والهيئات التابعة لها حول حالة حقوق الإنسان في الدول العربية واقتراح السياسات الملائمة للتعامل معها.