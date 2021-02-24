أجواء إيجابية وتقدير للموقف الخليجي.. اهتمام كبير من صحف الكويت بأول اجتماع مصري قطري

اهتمت الصحف الكويتية بالاجتماع الذي عقد على أرض بلادها، وجمع لأول مرة وفدين من مصر وقطر، للحديث حول النقاط التي تتحفظ عليها القاهرة، والنقاش حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية، إن وفدين رسميين من جمهورية مصر العربية وقطر اجتماعهما الأول بالكويت لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021.

وأعرب الجانبان عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العلا.

وتقدم الجانبان بالشكر للكويت على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير للأمير الشيخ نواف الأحمد على الجهود الكويتية لرأب الصدع.

من جانبها، قالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن الكويت واصلت جهودها الدؤوبة في لمَّ الشمل الخليجي والعربي، حيث تحوّلت في اليومين الماضيين إلى قبلة للأشقاء الذين اجتمعوا تحت سقفها.



وبعد استضافتها اجتماعًا إماراتيًّا ــــ قطريًّا لمتابعة ما انتهى إليه بيان قمة العلا، استضافت الكويت اجتماعًا مصريا ـــ قطريا، يمهّد لتنقية شاملة لأجواء العلاقات بين القاهرة والدوحة.

وأبلغت مصادر دبلوماسية صحيفة "القبس" أن الاجتماع المصري ـــ القطري كان إيجابيًّا، وفتحت فيه كل الملفات على الطاولة، وجرى تناولها بنفَس هادئ جدًّا، يعكس حالة من التوافق بين الجانبين، بعيدًا عن أي شد أو اختلاف في وجهات النظر.

وأضافت أن الاجتماع ناقش ملف المصالحة الخليجية بكل جوانبه، مشيرة إلى اجتماعات أخرى مقبلة ستُحدَّد مواعيدها وأماكن عقدها لاحقًا، لإعادة المياه إلى مجاريها.

من جانبها، ذكرت صحيفة "الراي": "إن وفدين مصريين من مصر وقطر عقدا بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا"، مشيرة إلى أن الاجتماع كان جيدًا، لبحثه السبل الكفيلة اللازم اتخاذها بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية.