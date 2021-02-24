لأول مرة في الاتحاد الأوروبي.. المجر تطلق حملة تطعيم ضد كورونا باللقاح الصيني

أعلنت السلطات فى المجر إطلاق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا باللقاح الصيني في سابقة هي الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي. وفي سياق منفصل وافق البرلمان المجري على تمديد آخر لحالة الطوارئ لمدة 90 يوما بسبب جائحة كورونا، مما يسمح للحكومة بفرض تدابير لوقف انتشار الفيروس. وتسمح حالة الطوارئ للحكومة بإغلاق المطاعم والمؤسسات الثقافية، وكذلك فرض حظر تجول ليلي بين الساعة 8 مساء و5 صباحا كجزء من إجراءات وقف انتشار فيروس كورونا. ومع ذلك، ازداد الوضع في المجر سوءا في الآونة الأخيرة، وسجلت السلطات 2623 إصابة جديدة الاثنين الماضي، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل منذ أسبوع واحد فقط، كما احتاج ما يقرب من 4500 شخص إلى رعاية المستشفيات حتى اليوم الاثنين، وهو ما يمثل زيادة قدرها 606 مرضى في أسبوع واحد.

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