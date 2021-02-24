السعودية.. إغلاق 6 مساجد جديدة بعد الكشف عن إصابات بـ كورونا

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، اليوم الأربعاء، إغلاق 6 مساجد مؤقتًا بأربعة مناطق، بعد ثبوت إصابة 6 حالات بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، يصل إجمالي ما تم إغلاقه خلال 17 يومًا، إلى 141 مسجدًا؛ تم فتح 125 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة مرتادي بيوت الله؛ وفق أعلى معايير السلامة.

وذكرت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء، أن المساجد المغلقة هي 6؛ تم رصد ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا مؤكدة منها في ثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، وحالة واحدة في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة عسير.

وأشارت الوزارة إلى فتح 17 مسجدًا؛ ستة منها في منطقة حائل، وخمسة في منطقة الرياض، واثنان في منطقتي الشرقية وتبوك، وواحد في منطقتي الحدود الشمالية ونجران، بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

وجددت الوزارة في ختام بيانها، التأكيد على منسوبي المساجد والمصلين بضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة بالمساجد؛ لضمان سلامتهم.

ودعت الجميع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي تقصير أو تراخٍ في تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد عبر الاتصال بمركز الاتصال الموحد 1933.