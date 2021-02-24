أنقذت اليمن من مجاعة.. برنامج الغذاء العالمي يتوجه بالشكر إلى السعودية

توجه برنامج الغذاء العالمي اليوم، الأربعاء، بالشكر إلى المملكة العربية السعودية على دعمها اليمن ومساعدتها في إطعام أكثر من 2.2 مليون يمني، مما ساهم في منع المجاعة.

جاء ذلك خلال توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة، اتفاقية تعاون مشترك أمس، الثلاثاء، مع برنامج الغذاء العالمي لتحسين الأمن الغذائي للأسر الأشد ضعفًا في بعض المناطق اليمنية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي.

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعرَبَ المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، عن شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على تقديم الدعم الغذائي الفاعل من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للفئات الأشد ضعفًا في اليمن الذين يتعرضون لشتى أنواع المعاناة والحرمان.

وأكد بيزلي أن ما قدمته المملكة عبر المركز سيساعد حتما في تفادي المجاعة في اليمن وإطعام مليونين و200 ألف شخص على الأقل؛ معربا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين المركز والبرنامج.

وقال المدير التنفيذ ي للبرنامج: "لدينا الكثير من العمل لإنجازه حاليًا وفي المستقبل، وهذه الاتفاقية ستوفر لنا الدعم الهائل الذي نحتاجه"، مشيرا إلى أن أن جائحة كورونا جلبت مآسي عديدة وتدهورًا اقتصاديًّا في جميع أنحاء المعمورة، وسيُحدث هذا الدعم فارقًا كبيرًا لأن الجائحة أثّرت بشكل كبير على الفئات المستضعفة وفاقمت من مشكلة المجاعة في العالم.

واختتم بيزلي بالقول إن اليمن تعَد من أكثر الدول التي تعاني من أوضاع معيشية صعبة.