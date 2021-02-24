ملك الأردن يهنئ الكويت بالعيد الوطني

هنأ الملك الأردني عبدالله الثاني، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب الملك الأردني، في برقية بعثها بهذه المناسبة، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على سموه وهو ينعم بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الكويتي الشقيق بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

والعيد الوطني الكويتي هي احتفال وعطلة سنوية فى 25 فبراير فى ذكرى استقلال الكويت عن المملكة المتحدة.

وحصلت الكويت على استقلالها في 19 يونيو1961 في عهد الشيخ عبد الله السالم الصباح، وأقيم أول احتفال بعيد الاستقلال في 19 يونيو 1962، وظل الكويتيون يحتفلون بالاستقلال 19 يونيو من كل عام ما بين عامي 1962-1964، حتى صدر في 18 مايو 1964 مرسوم أميري جرى بموجبه دمج عيد الاستقلال بعيد جلوس الأمير عبد الله السالم الصباح الموافق يوم 25 فبراير من كل عام بداية من عام 1965، نظرًا لحرارة الصيف الشديدة في الكويت الذي يحول دون إقامة احتفالات تتناسب مع المناسبة.

ومنذ ذلك الحين والكويت تحتفل بعيد استقلالها في هذا التاريخ الذي أصبح يسمى بـ"العيد الوطني".